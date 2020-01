Gattuso: "Vertice basso? Solo Fabian o Gaetano. Allan no, mica serve un genio per capirlo..."

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato dei ruoli nel centrocampo a tre, confermando che non riproporrà Allan da vertice basso.

Se Fabian non ce la fa, dobbiamo aspettarci Elmas? "Vediamo come sta oggi, poi vedremo. I vertici bassi in questo momento, lavorando in coppia, sono Fabian e Gaetano. Elmas è una mezzala".

Fabian e Gaetano li ha citati come vertici bassi, l'esperimento Allan quindi è fallito? In difesa chi affiancherà Manolas? "C'è Luperto, abbiamo provato Di Lorenzo, lì ha fatto molto bene, vediamo chi sta meglio. Allan... lo sapevamo, non serve un genio per capire che ha sempre giocato mezzala, io pure l'ho fatto 7-8 volte in carriera, ma non era il mio ruolo. Avevo altre qualità. Lui può fare contenimento, ma a lui piace aggredire, inserirsi, lì serve un giocatore ordinato tatticamente e tecnicamente, lo sapevo già che è portato ad andare avanti in pressione".