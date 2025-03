Gautieri: "Al Napoli è appena arrivato un giocatore davvero forte"

vedi letture

Carmine Gautieri, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte penso torni alla difesa a 4 domenica per mettere in difficoltà la Fiorentina che dovrebbe giocare col 3-5-2. Raspadori e Lukaku son due giocatori che vanno bene insieme, uno attacca la profondità e l’altro s’inserisce da dietro.

Raspadori non è un esterno, il suo ruolo è quello di trequartista e lo sta facendo bene. Però se giochi con Raspadori devi giocare senza esterni d’attacco. Il Napoli deve partire col 4-3-3 e appena sta portando la partita a casa può passare al 3-5-2. Se parti col 3-5-2 rischi di tener fuori gli esterni forti che ha il Napoli. Okafor? Giocatore forte, ma va messo nelle condizioni giuste per esprimersi al massimo”.