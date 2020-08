Gautieri: "Callejon giocatore fantastico, ma Boga ha ampi margini di crescita..."

Carmine Gautieri, ex giocatore del Napoli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli: "Boga? Io l'ho visto questo ragazzo, di scuola anche olandese, l'ho visto giocare ed ha fatto bene quest'anno, può giocare a destra e sinistra. Dispiace per Callejon, ha dimostrato di essere un giocatore fantastico, con lui riesci a giocare con diversi sistemi di gioco, ma Boga è uno che può dare tanto, ha ampi margini di crescita".