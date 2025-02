Podcast Gautieri: "Il Napoli doveva rinforzarsi a gennaio, Inter e Atalanta sono superiori"

vedi letture

L'ex calciatore e tecnico Carmine Gautieri è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Pari del Napoli: cosa ha detto questo risultato?

"Inter e Atalanta sono superiori al Napoli, ieri si aspettavano qualcosa in più ma ha affrontato una squadra fisica. Il calcio non è una scienza esatta, il Napoli si gioca lo Scudetto e credo che abbia inciso il discorso fisico, visto che giocano sempre gli stessi. Sono convinto che l'Inter abbia qualcosa in più, il Napoli poteva rinforzarsi a gennaio, detto questo Conte dice che si deve investire sulle strutture e sono d'accordo, anche se in Italia ci si crede poco".

Lazio che invece è tornata quella vista nella prima parte di campionato:

"Baroni sta facendo un grandissimo lavoro, c'era scetticismo all'inizio ma ha avuto ragione Lotito. Dico che vedere la Lazio giocare è uno spettacolo, gioca un calcio ottimo, si sta dando una continuità di lavoro importante. La Lazio può solo migliorare e far ancora divertire la gente".

Cosa aggiunge sul Napoli?

"A Roma il Napoli poteva sfruttare l'occasioni, visto che i giallorossi giocava senza 4-5 elementi importanti. Ha avuto grandi difficoltà nel secondo tempo e se vuoi vincere lo Scudetto certe partite le devi portare a casa".