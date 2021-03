Gautieri: "Oggi il Napoli gioca con la difesa a metà campo come Sarri"

L'ex azzurro Carmine Gautieri, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Politano ha margini di crescita, già al Sassuolo aveva dimostrato di essere un giocatore all’altezza. E’ un giocatore di grande qualità, bravo ad accentrarsi col piede invertito, è giusto per un contesto come quello del Napoli.

Napoli in crescita? Quando i risultati non arrivano è chiaro che devi fare un gioco diverso, adesso il Napoli gioca 20 metri più alto e quindi è più corto e stretto. Ora la difesa è a metà campo, quando il Napoli ruba palla può mettere in difficoltà gli avversari. Oggi il calcio è questo, è un gioco tipo come quello di Sarri, molto dispendioso ma che può rendere molto.

Sarri o Allegri al Napoli? Bisogna dare per prima cosa grandi meriti a Gattuso, che con tutte le problematiche sta facendo un lavoro straordinario. Sarri e Allegri sono due allenatori completamente diversi, uno lavora molto sul campo e l’altro è un grande gestore di giocatori. Con entrambi il Napoli prenderebbe un top allenatore, ma ripeto Gattuso sta facendo benissimo e non capisco perché questo ragazzo venga attaccato".