Gautieri: “Politano fa un lavoro dispendioso da quinto, negli ultimi 25m perde lucidità”

Carmine Gautieri è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni

Carmine Gautieri è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Napoli-Roma è una partita sentitissima, conosco bene Ranieri, allenatore forte, incide tanto ed entra nella testa dei calciatori. Sarà una partita bella da vedere. Sarà una bella gara, due tecnici molto preparati.

Politano è un giocatore molto versatile, fare tutta la fascia richiede un lavoro fisico molto intenso e fare il quinto è sfiancante, secondo me Politano non è tanto adatto. Perde brillantezza negli ultimi 25 metri, i tornanti di gamba com’ero io non esistono più. Il Napoli ha degli esterni bravissimi, di qualità. Questi giocatori con il centrocampo tecnico e fisico possono rimanere alti. Kvara, Neres, Ngonge possono essere sfruttati per le loro qualità offensive”.