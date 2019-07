Gautieri sicuro: "Callejon straordinario, come lui non esistono più in Europa!"

A Radio Marte, nel corso di 'Marte Sport Live', è intervenuto Carmine Gautieri, allenatore ed ex giocatore del Napoli: “Icardi sposta gli equilibri in qualsiasi squadra, è un attaccante da doppia cifra, per il Napoli sarebbe giusto. Callejon? Straordinario, calciatori come lui in Europa non esistono più: è l'unico capace di interpretare tutte le fasi di gioco e tutti i moduli, soprattutto in grado di dare equilibrio. Inoltre può essere anche una mezz'ala dall'inserimento facile”.