Gautieri sul calendario: "Meglio affrontare chi deve salvarsi che chi lotta per la Champions"

Carmine Gautieri, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Meglio affrontare squadre che devono salvarsi anziché quelle che devono lottare per la Champions. Il Napoli ha calciatori di qualità in attacco e possono mettere tutti in difficoltà. Cambi tardivi? Dipende dal risultato parziale. Un allenatore come Conte sa come gestire un gruppo ed il singolo. Quando punta su un determinato organico è perché ci crede. Tutti i giocatori che Conte ha fatto giocare hanno sempre fatto bene”.

