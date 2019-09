Gazzetta, Garlando: "Siamo a settembre e non scappa nessuno, il Napoli può recuperare"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luigi Garlando, giornalista della Gazzetta dello Sport: “Napoli-Cagliari? E' vero che l'Inter ha messo in fila 5 vittorie, la Juve non sta correndo, ha vinto 4 partite con un solo gol di scarto. Nella partita con Napoli e Fiorentina, meritava di perdere. E' troppo presto per parlare, siamo a Settembre. Ognuno smentisce quel che fa tre giorni prima. Non scappa nessuno, c'è tempo per rientrare: ognuno ha i suoi problemi, ma poi si vedrà. Il Napoli può recuperare.".