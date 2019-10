Gazzetta, Malfitano: "Ancelotti? Parliamo di Insigne, Allan, Zielinski ed altri senza motivazioni..."

Nel corso di Fuorigioco su Televomero, il giornalista della Gazzetta dello Sport Mimmo Malfitano ha parlato delle difficoltà del Napoli: "Ancelotti sicuramente è in confusione, la squadra non ha identità, ha le sue responsabilità ma non va trovato per forza il modo per sfasciare tutto. Va detto pure che è un tecnico vincente, che ha vinto ovunque, e che diversi giocatori non hanno motivazioni. Parliamo anche di Insigne, il talento del calcio italiano, di Allan che molti definivano il più grande incontrista del mondo, Zielinski il più grande talento. Molti giocatori non hanno più motivazioni! Tutto parte dalla testa. Allan è un buon giocatore, ma l'abbiamo perso a gennaio quando voleva andare a Parigi per 4mln in più di quanto guadagna qui. Vogliamo parlare di Zielinski e Milik che aspettano i contratti? Quando i giocatori hanno nella testa i contratti...".