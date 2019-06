Gazzetta, Malfitano: "Florentino si è ammorbidito per James, il Napoli vanta rispetto a livello europeo"

Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Marte soffermandosi sul mercato in casa Napoli: “James Rodriguez? Senza alimentare troppo ottimismo, ma la sua voglia di giocare nel Napoli è notevole: ritrovare Ancelotti è una motivazione incredibile. De Laurentiis ha voluto accontentare il proprio allenatore, convinto che James permetta il salto di qualità alla squadra. Florentino Perez si è ammorbidito ed ha accettato l'ipotesi del prestito con obbligo di riscatto, ma non fa sconti sulla valutazione di 50 milioni. C'è da capire se il Napoli voglia investire questa cifra, magari pagandone 10 subito e 40 nei successivi due anni. Il Napoli vorrebbe ancora il diritto di riscatto, Florentino Perez ne vuole comunque parlare e questo dimostra che il Napoli vanta rispetto a livello europeo, può trattare anche operazioni importanti in uscita in maniera credibile”.