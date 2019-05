Gazzetta, Malfitano: "Stagione ok, ma ora più investimenti per competere anche in Europa!"

E' tempo di bilanci in casa Napoli, dove è ovvio che si cominci a pensare anche al mercato. C'è anche questo tema tra quelli trattati da Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Tracciando un bilancio, non può che essere positivo quello del Napoli. Ha raggiunto l’obiettivo Champions, ma soprattutto confermarsi a livello europeo dove ormai è in pianta stabile da una decina di anni. Non guardiamo più al passato, ma diamo uno sguardo al futuro perché è questo l’aspetto che più intriga i tifosi. Speriamo che la forza del Napoli lo porti ad essere più competitivo con investimenti più importanti rispetto a quelli della scorsa stagione".