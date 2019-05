Gazzetta, Monti: "Napoli-Di Lorenzo, tutto fatto a meno che non ci sia un ritorno di fiamma"

Gianluca Monti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato così ai microfoni di Radio Crc, soffermandosi sul mercato in casa azzurra: "Il Napoli ha praticamente preso Di Lorenzo a meno che nelle prossime 24 ore non ci siano ritorni di fiamma ad esempio con la Roma. Traorè ha fatto molto bene ed è un giocatore su cui punterei soprattutto nel nostro mediocre campionato. Sarebbe una scommessa come Diawara che devi fare perchè sono giocatori giovani e di valore. Sono investimenti usato sicuro. Il problema sarà comunicare la scelta che il Napoli prenderà nell'ambito delle possibilità e degli obiettivi per il prossimo campionato. Meglio parlare chiaro sin da subito rispetto alla volontà di crescere ma soprattutto verso i tifosi".