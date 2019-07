Gazzetta, Schira: "Veretout vuole Napoli, ADL non ha però presentato nessuna offerta"

Una pista ancora possivile è quella tra Napoli e Fiorentina per l'operazione Veretout, per cui la società partenopea non ha presentato alcuna offerta ufficiale ma che comunque tiene sotto controllo. Ha fatto il punto della situazione il giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal: "Quella tra Jordan Veretout e il Napoli non è una pista che escluderei del tutto anche se nelle ultime ore ci sono state delle accelerazioni da parte del Milan e della Roma per il giocatore, che hanno fretta nel chiudere una simile trattativa. Nonostante il ragazzo ha dichiarato che la sua prima scelta sarebbe proprio il club di Aurelio De Laurentiis, questo non ha presentato alcuna offerta".