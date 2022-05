Genoa, oltre mille tifosi al Maradona. Blessin: "Loro lo sentono quando la squadra dà tutto"

"E' importantissimo avere i tifosi con noi. Sono il nostro dodicesimo uomo".

Genova crede fortemente nella salvezza. Domani il Genoa è impegnato al Maradona contro il Napoli e avrà dalla sua oltre mille tifosi (1.100-1.200 circa). Ne ha parlato anche Alexander Blessin nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia: "E' importantissimo avere i tifosi con noi. Sono il nostro dodicesimo uomo. Ci aiutano sempre e tifano sempre per la squadra. Nella maggior parte delle partite che abbiamo fatto, la squadra ha cercato di dare tutto per i tifosi ed è quello che voglio. Domani sarà una partita molto dura e difficile, è chiaro che sarei contentissimo facessimo risultato positivo. I tifosi lo sentono quando la squadra dà tutto in campo ed è la stessa sensazione che devo avere io".