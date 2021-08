Genoa, Preziosi: "Gol annullato contro il Napoli? Era regolarissimo, Meret ha sbagliato l'uscita"

Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, intervistato a Telenord è tornato anche sul gol annullato ai suoi nella sfida di domenica scorsa contro il Napoli: "Non voglio parlare di malafede. Sono errori che si fanno ma mi dispiace molto per i ragazzi e per Ballardini. Quando si fanno gare così a livello d'intensità, non si merita di essere penalizzati da questi episodi. Meret ha sbagliato l'uscita, lui ha cercato di bloccarla e l'ha persa. Era un gol regolarissimo. Ora però pensiamo al futuro che credo che, con questi nuovi innesti, possa darci la tranquillità che tutti si aspettavano".