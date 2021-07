Genoa, Preziosi sta con ADL: "Se crediamo nei vaccini perché non riaprire gli stadi?"

Enrizo Preziosi, presidente del Genoa, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Spalletti è un allenatore di tutto rispetto, secondo me farà il solito campionato da vertice, anche se dipende anche dai calciatori. Noi al Genoa stiamo passando un periodo complicato, anche se l'anno scorso abbiamo fatto un po' meglio. Quest'anno vogliamo fare ancora un po' meglio. Riapertura stadi? Io credo che se crediamo nei vaccini si possa entrare allo stadio senza problemi e senza limitazione alcuna".

MERCATO - "Scamacca? Sicuramente ha davanti un percorso importante, ha una potenza nel tiro, una fisicità e un tecnica importanti. In Serie A ha già dimostrato, ora diamogli tempo perché ha 21 anni. Se rivogliamo Zappacosta? Tutta la vita! Fa gol, è un gran professionista. Ho avuto il piacere di averlo qui e dico che è un grande uomo e un grande calciatore. De Laurentiis ha più carte per prenderlo rispetto a noi perché noi non abbiamo possibilità di pagare stipendi alti".