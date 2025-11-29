Geolier: "Il calcio non mi piace, guardo solo il Napoli! Sono malato di Maradona"

vedi letture

Il rapper Geolier, intervistato da Vanity Fair, ha parlato del suo rapporto con il calcio e soprattutto del suo idolo Diego Armando Maradona:

"Tifo Napoli, ma il calcio non mi piace. Io se vedo il calcio, vedo solo il Napoli. Io sono malato di Maradona, ho tre facce di Diego tatuate sul mio corpo. Ma non per i gol: per me è un simbolo, mi piace per quello che ha rappresentato per Napoli. Aveva cazzimma, quando vinceva contro la Juve, godeva non come un calciatore che aveva vinto una partita, ma come napoletano che aveva vinto contro la Juve".