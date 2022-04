Gerolin: "Complimenti al Napoli, sceglie giocatori giovani e di qualità"

"Lo aspettavamo da tempo un campionato così equilibrato, eravamo un po’ annoiati dalle tante vittorie juventine".

Manuel Gerolin, dirigente sportivo ed ex ds dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Lo aspettavamo da tempo un campionato così equilibrato, eravamo un po’ annoiati dalle tante vittorie juventine.

Giudizio sul mercato del Napoli? C’è da fare i complimenti alla società anche per la scelta dei giocatori giovani, di qualità e di prospettiva che si possono vendere un domani. Penso che la squadra abbia accontentato l’occhio dei suoi tifosi, purtroppo lo scudetto è uno e capitano alle volte delle sconfitte come domenica. Arrivare secondi o terzi non è un fallimento, per vincere lo scudetto ora si dovrebbero vincere tutte le prossime gare.

Sempre più giocatori vengono persi a parametro zero? Ormai sono tre- quattro anni che il calcio è gestito dai procuratori. Ora l’Italia non è la prima scelta per i giocatori più forti. Si devono mettere dei paletti, se no situazioni come Donnarumma se ne vedranno sempre di più e in questo modo i nostri club poi non sempre riescono a mantenere un livello adeguato.

Napoli-Roma? La Roma è in fase di costruzione, il Napoli invece è più avanti perché lavora con un organico giovane e interessante da qualche anno. Credevo che per quanto speso la Roma arrivasse già quest’anno in Champions League, invece sono un po’ in ritardo. E’ sicuramente una squadra che sta crescendo e sta prendendo la mentalità dell’allenatore. Ha dei giocatori che possono risolvere la partita in qualsiasi momento, come si è visto domenica. L’anno prossimo però devono centrare assolutamente la Champions, se no ci saranno problemi di bilancio".