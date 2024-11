Gerolin: “Zuniga ricordava Dani Alves, sarebbe stato perfetto per il Barcellona”

Manuel Gerolin, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “A Napoli c’è un pubblico che è sempre vicino alla squadra, le mie partite al San Paolo non le potrò mai dimenticare. Maradona, Careca, Carnevale e andiamo avanti, era un Napoli magnifico. Ma anche noi della Roma avevamo bei giocatori e gli scontri erano sempre affascinanti. La Roma oggi è molto in difficoltà, è la stagione più difficile degli ultimi vent’anni e quando si cambiano tre tecnici vuol dire che la situazione è complicata. La partita di domenica non sarà facile per gli uomini di Ranieri.

Il Napoli di Conte? I giocatori sono esperti, l’allenatore pure ed è arrivato dopo un’annata particolare. Però non ci dimentichiamo che il Napoli ha vinto il campionato due anni fa, la costruzione di De Laurentiis è iniziata tanti anni fa e non a caso ora si trovano primi in classifica. La grinta che ci mette Conte è la ciliegina sulla torta, infatti il Napoli se la giocherà fino alla fine.

Zuniga? Ha fatto una bella annata a Siena, lo presi in estate e lo consegnai a Giampaolo. A Napoli si confermò, ma sarebbe stato perfetto per il Barcellona ed il campionato spagnolo, ricordava un po’ Dani Alves”.