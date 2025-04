Gherarducci avvisa l'Inter: "Il ritorno non sarà una passeggiata, e poi ci sarà il Barça in caso..."

Il giornalista Giorgio Gherarducci, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha commentato la vittoria dell'Inter in Champions contro il Bayern e i possibili effetti sugli altri obiettivi della squadra nerazzurra. Di seguito le sue dichiarazioni: "La Champions è ancora abbastanza problematica, perché deve ancora passare al ritorno e non sarà una passeggiata. Poi ci sarà il Barcellona, ed è la sfida più pericolosa. In campionato ha il calendario peggiore rispetto al Napoli, poi c'è il capitolo infortuni, ma l'Inter ha la rosa per giocarsi entrambi gli obiettivi".

