Ghoulam: "Giocare in orari diversi mette pressione, successe anche a noi con Sarri"

Faouzi Ghoilam, ex terzino del Napoli, ha rilasciato un'intervista ad Il Mattino, parlando anche dello scudetto mancato nell'ultimo anno di Maurizio Sarri.

"Il nostro dispiacere quell'anno è stato più per la gente che per noi. Noi volevamo vincere per i napoletani. Per un calciatore conquistare i titoli è importante, ma per me contava che il Napoli vincesse lo scudetto a tutti i cosi. Vincere per il mio orgoglio personale non mi toccava".

Nell'anno dei 91 punti anche a voi toccava inseguire: cosa comporta per un calciatore?

"Quando sei sotto non puoi sbagliare perchè pensi che se sbagli una partita è finita. E giocare in orari o giorni diversi ti mette pressione. Se non sei preparato bene puoi sbagliare perchè per andare a cercare il gol a tutti i costi concedi qualcosa a livello difensivo".

Cosa serve al Napoli?

"Lo aiuteranno i tifosi. Quando sei in casa loro spingono sempre e gli avversari si sgonfiano. E poi facciamo un po' il tifo per l'Inter in Champions: se va avanti lì magari perde un po' di energie per il campionato. E poi nelle coppe europee tifo sempre per le italiane: devo tanto alla Serie A".