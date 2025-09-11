Ghoulam: "Mi aspettavo di più dal mercato, ma Conte è incredibile"

vedi letture

"Mi aspettavo qualcosina in più dalla campagna acquisti, non so se sarà in grado di gestire tre competizioni: il club ha investito tantissimo, ma il mercato è fatto di opportunità che non sempre si presentano". Lo ha detto Faouzi Ghoulam nella sua intervista al Corriere dello Sport. Parla così l'ex difensore del Napoli che commenterà per Sky la sfida di giovedì prossimo all'Etihad: "Di certo ha tanti campioni e Conte è incredibile: ha fatto un miracolo vincendo lo scudetto con una rosa molto corta e tanti infortuni, e continua ad adattare le sue idee ai giocatori. Ora sta facendo convivere McTominay e De Bruyne, mantenendo l’equilibrio. È super".

Quale italiana s’è rinforzata di più e meglio in ottica Europa?

"La Roma. Ma in generale, dipende tutto da come sarà gestita fisicamente la stagione. L’Inter è arrivata morta all’ultima finale".