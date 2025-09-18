Ghoulam: "Per Spinazzola lavoro offensivo più facile, ma occhio a una cosa..."

vedi letture

Faouzi Ghoulam, ex calciatore del Napoli ed oggi opinionista tv, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Manchester City-Napoli: “Il lavoro per Spinazzola è facile perché non è un quarto di difesa ma un quinto e De Bruyne e McTominay si accentrano e gli liberano spazio. Quindi la fase offensiva è più facile per lui. Invece a livello difensivo è più difficile perché nel contrattacco perdono qualcosa, anche se con Anguissa e Lobotka riescono a compensare e mantenere un equilibrio. L’equilibrio è la cosa più importante ed è quello che sta curando Conte".

