Ghoulam ricorda il momento peggiore: "Al primo infortunio ci giocavamo lo scudetto..."

Due infortuni gravi, qualche altro problema ad essi correlato, ma qual è stato il momento peggiore della carriera di Faouzi Ghoulam? A questa domanda risponde lui stesso nel corso dell'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: "Per me è stato subito dopo il primo infortunio. Ci stavamo giocando lo scudetto, mi sono infortunato ed era dura non essere in campo. Il primo anno è stata dura, volevo dare una mano alla squadra per vincere quello scudetto che alla fine non abbiamo vinto".