Gianni Di Marzio: "Al Napoli consiglio un centrocampista che gioca in Francia"

L'ex allenatore e operatore di mercato Gianni Di Marzio parla a Marte Sport Live: “Kaio Jorge? Giocatore abile e tecnico. Non è ancora pronto per le botte in Italia ma farà una buona carriera. Se non ci sono impegni scritti, andrà a chi sforna più soldi. Bayern Monaco-Napoli? Il risultato non conta niente, conta solo la condizione e che i giocatori applichino quanto fatto vedere il ritiro. Ora hanno tutti le gambe pesanti, anche se il Napoli dovesse vincere a Monaco non bisognerebbe illudersi. La squadra è piena di giovani e non è consistente dal punto di vista tecnico e tattico, si tratta di un buon testo ma il risultato conta zero. Si tratta di risultati estivi. Centrocampo? Boubacar Kamara del Marsiglia è molto bravo, abile a giocare con i piedi, verticalizza molto. Si tratta di un difensore che in realtà è un metodista, potrebbe servire al Napoli. Ounas? Lo terrei, può dribblare e saltare l’uomo entrando dalla panchina. Al Crotone era titolare ed è andata bene”.