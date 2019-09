Gianni Di Marzio: "Ancelotti vede Lozano come prima punta, ma deve farlo solo per necessità..."

A Radio Marte è intervenuto l'ex allenatore azzurro Gianni Di Marzio che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Il Napoli a Lecce mi è piaciuto molto soprattutto a centrocampo con Fabian, Zielinski ed Elmas di cui sono innamorato. C'è stato un buon palleggio, buona coordinazione tra i reparti, ho visto bene anche Maksimovic. Il Napoli ha dimostrato continuità e una certa perseveranza nel risultato, i due attaccanti si sono dimostrati abbastanza elastici nei movimenti, Milik si è sacrificato molto mentre Llorente ormai lo abbiamo consacrato come grande opportunista.

Il Napoli ha dimostrato contro una piccola, continuità senza rilassarsi, giocando con cattiveria e concentrazione in quanto vuole arrivare al primato in questa stagione.



Lozano? Lo conosco molto bene, è un esterno. Ancelotti lo vede come prima punta, il messicano è una vecchia ala che può giocare a destra o sinistra. Come attaccante centrale deve essere solo una necessità.



Inter-Juventus? Sono convinto di puntare sull'Inter, punto molto sulla cattiveria e la grinta di Conte fermo restando che la Juventus ha sempre grandi giocatori.



Milik? Il polacco dopo esser stato fermo per tanto tempo è rientrato. Llorente si sta rifacendo della mancanza del gol negli ultimi due anni. Credo però che Milik sia preferito da Ancelotti a Llorente.



Anno buono? Sono convinto che questo sia l'anno del Napoli. Aldilà della Juventus che è in confusione, L'Inter bisogna vedere se avrà continuità, quindi penso che questo possa essere davvero l'anno del Napoli che gioca un gran calcio.



Posizione di Fabian? Ancelotti ci ha abituato a cambiare ruolo ai giocatori. Il tecnico la specializzazione del ruolo del giocatore non la cura troppo. Fabian lo fa giocare a destra ma poi lo porta in mezzo al campo. I risultati gli stanno dando ragione



Calendario? Il Napoli avrà cinque partite che sono tutte abbordabili. Se il Napoli vuole vincere davvero lo scudetto deve approfittare di questo momento importante".