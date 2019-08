Gianni Di Marzio: "Icardi non credo verrà per due motivi, dispiace per Milik..."

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore: “Meret andrà bene per una decina di anni, ma deve imparare ad essere meno acrobatico. Malcuit e Di Lorenzo hanno più o meno le stesse caratteristiche, forse il primo ha maggiore esperienza, ma in fase di spinta sono bravi entrambi. La coppia centrale Koulibaly-Manolas è fuori discussione e se la gioca con tutte le formazioni mentre sulla sinistra non ho capito ancora bene come sta Ghoulam e nel caso serve un’alternativa perché credo che Mario Rui andrà via. A centrocampo Allan spinge e attacca lo spazio, ma Bakayoko è più un regista e non credo che piaccia ad Ancelotti uno così: accanto ad Allan serve Fabian Ruiz. Icardi come profilo tecnico andrebbe bene, ma non credo venga a Napoli per i diritti di immagine e perché la moglie non si troverebbe a suo agio. Mi spiace che Milik sia messo in discussione , gli rinnoverei il contratto.

40 milioni per James non credo sia una cifra folle e fa bene il Real a volerlo vendere con soli 2 anni di contratto. Può ancora arrivare a Napoli, ma non in prestito con diritto di riscatto.

Molti procurato hanno giocatori in proprio, li hanno comprati e molti altri, hanno società in proprio e questo è il gioco, se non ti sta bene, ti alzi dal tavolo e non giochi più".