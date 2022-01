Gianni Di Marzio, il ricordo di Iavarone: "Porta via con se la bellezza e la genuinità del calcio"

Una notizia terribile per tutti gli amanti del calcio. La scomparsa di Gianni Di Marzio ha suscitato le reazioni commosse di chiunque avesse avuto la fortuna di conoscerlo. Questo il ricordo di Toni Iavarone: "Gianni Di Marzio, o più semplicemente Gianni, porta via con se la bellezza e la genuinità del calcio. L’ho conosciuto negli studi televisivi di Canale 34, fu per me un’emozione, ne seguivo la carriera da appassionato. E Gianni, devo dire, mi instradò per le vie di questo sport ancora di più e con maggiore entusiasmo e curiosità.

Avemmo subito un impatto di amicizia sincera e lieve. Ogni volta che ci si incontrava, colpiva sempre quel suo sorriso leggero, d’approccio e rincuorante. Sorriso da ragazzo furbo e arguto, dipinto sul suo volto da signore maturo e consapevole. Io gli raccontavo delle peripezie della mia professione e lui le trasformava in episodi di vita vissuta. Questo dolore strappa una parte della mia età , ma non cancellerà mai ai miei occhi quel viso da simpatico birbante del nostro Gianni. Troppi ricordi in questa scatola della mia vita. Mi fermo qui. Sono davvero commosso.