Gianni Di Marzio: "Mourinho vero leader, sta incidendo al pari di Spalletti col Napoli"

Mister Gianni Di Marzio a Maracanà, ieri nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi della Serie A. Ecco un estratto dell'intervista: "Mourinho ha dimostrato di essere un vero leader. Ha inciso sulla squadra come sta facendo Spalletti a Napoli. Sicuramente il Napoli a Roma non farà una partita difensiva. Osimhen è in piena forma, si sente leader della squadra e con degli spazio può fare molto male. Sarà una bella partita e può incidere sugli equilibri del campionato".