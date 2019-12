Gianni Di Marzio: "Non avrei esonerato Ancelotti dopo la qualificazione"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Gianni Di Marzio, ex allenatore: “Non avrei esonerato Ancelotti dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Champions, ma ci sta vista la situazione di casa Napoli.

A Gattuso serve il regista perché Allan non può fare quel ruolo sempre. Di certo Gattuso darà una spinta emotiva diversa e credo ci possa essere una risalita del Napoli, ma a gennaio credo che la società potrò andare sul mercato. In attacco Insigne e Lozano credo che giocheranno sugli esterni nel 4-3-3, non vedo alternative.

Mario Rui l’ho visto molto determinato, concentrato ed aggressivo ultimamente. A Gattuso piacciono anche i giocatori tecnici, non solo quelli di carattere”.