Gianni Di Marzio: "Pèpè o Icardi? Prenderei senza dubbio il primo"

Gianni Di Marzio ha parlato del mercato azzurro ai microfoni di Radio Marte: “Ho la sensazione che su James si è perso troppo tempo. Si è pensato di averlo in pugno per l’impegno preso dal calciatore con Ancelotti, ma in questi casi è Jorge Mendes che dirige i giochi nel calcio internazionale. Ormai è tutto un giro che riguarda i procuratori, non vorrei che i tentennamenti del Napoli stiano portando il calciatore verso l’Atletico. Icardi? È un giocatore che non si discute, non avrei dubbi però nel prendere Pèpè che è un attaccante molto forte”.