Gianni Di Marzio "Tanti giocatori non da Napoli e chi corre poco come Bakayoko"

Nel suo intervento a TMW Radio, Gianni Di Marzio, ha parlato anche del Napoli e di cosa manca agli azzurri: "Ci sono giocatori che non sono da Napoli e altri che non trovano posizione o corrono poco, vedi Bakayoko. Fino a Verona aveva la difesa più forte del campionato. Come è possibile che sia andata così allo sbando? Mi chiedo il perché".