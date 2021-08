Gianni Di Marzio: "Vincere col Bayern non vuol dire lottare per lo scudetto"

A parlare di mercato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Gianni Di Marzio.

Inter, offerta importante per Lukaku. Che ne pensa?

"Deve necessariamente andare via. Mi dispiace per i tifosi dell'Inter. Giocatori si prendono a 23-24 anni e si devono vendere a 27-28, lui ne ha 30. Farebbero una plusvalenza bestiale. Con i suoi soldi e quelli di Hakimi ci rifanno la squadra. C'è poco denaro che circola, bisogna approfittarne. Dispiace per la cessione, ci perde anche il campionato, ma di fronte a certe cifre non si deve fare troppo moralismo. Come sostituto ideale serve uno col suo fisico, tipo Zapata".

La convince la prima Roma di Mourinho?

"Personalmente da ex allenatore non ho mai creduto al calcio estivo, che è solo di preparazione, di messa in moto di una macchina che deve avere il serbatoio pieno per il campionato. Aver vinto come ha fatto il Napoli col Bayern non vuol dire che lotterà per lo Scudetto. Rui Patricio? Non capisco come pagare oltre 10 milioni un portiere ultra-trentenne. Non è stata una operazione brillante".