Giaretta: "Vedrei bene Icardi al Napoli, cambiando ambiente poi si cambiano tante cose..."

Cristiano Giaretta, dirigente del CSKA Sofia, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb: "De Paul? Può ambire ad un grande club. Ma i grandi club sono pieni dei calciatori che abbiamo elencato prima. Il suo trasferimento, come quello di Simeone, sarà la conseguenza di altri.



Il colpo dell'estate? Rimane comunque Icardi. È il giocatore più prolifico in assoluto. Di nomi ne facciamo tanti, ma il vero finalizzatore è proprio Icardi. Lo vedrei bene al Napoli per rendere ancora più competitiva la squadra. Magari cambiando ambiente cambiano anche tante cose. Gestione Wanda? Forse si sono resi conto di aver sbagliato qualcosa: quando sbatti non rifai gli stessi errori. Credo che Icardi abbia voglia di rivalsa".