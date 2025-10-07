Gifuni su Hojlund: "Iniziato il processo di Gonzalizzazione. E se Conte parla di crack..."

Il giornalista Gianluca Gifuni è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Napoli-Genoa? Tutto come previsto, ora è troppo semplice declamare la poesia di De Bruyne. In questa settimana abbiamo visto il processo di gonzalizzazione di Hojlund e potremmo definirlo come RH positivo.

Conte finora ha cominciato tutte le gare con il 4-4-2 e solo ieri il 4-3-3 e si vede al momento all’allenatore convince di più il 4-4-2, questo ci dice anche la gara di ieri. Quando il Napoli è sotto trova un giocatore decisivo in Frank Anguissa e quindi merita assolutamente un applauso”.

Su Spinazzola: “Il Napoli sta discutendo il rinnovo con Spinazzola e si farà sulla base di un biennale, un contratto di 1 più 1”.

Ancora sul Napoli: “Non vedo grandi differenze nei numeri rispetto lo scorso anno, vedo la stessa cosa dello scorso anno nonostante la Champions. Mercoledi ho visto lo strappo di De Bruyne sul primo gol, è uno strappo da giocatore di 20 anni. Il Napoli ha avuto più possesso con il 4-3-3 nel primo tempo che con il 4-4-2".

Hojlund o Lukaku? "Conte non usa parole a caso e lui ha parlato di craque per Conte in due occasioni e e questo vuol dire che stima davvero molto questo giocatore”. Poi continua sui portieri: “Meret è andato ad abbracciare Milinkovic dopo la grande parata contro lo Sporting e mi è piaciuto davvero tantissimo quel gesto”.

Troppi gol in difesa: “Per me ha inciso l’assenza di Rrahmani in queste gare ma non la farei troppo nera, siamo in linea con i gol dello scorso anno. Con la Champions si deve badare di più a fare gol che a subirne perchè in Europa succede questo”.