Gigi D'Alessio: "Dispiaciuto per i fischi a Spalletti. Conte? E' il nostro direttore d’orchestra"

Il cantautore Gigi D'Alessio, ospite de 'La Radiazza' su Radio Marte, ha parlato anche del Napoli e della vittoria sulla Juventus. “Il Napoli è di nuovo ‘Nuje’, ovvero ragiona come un gruppo, un 'noi', come il mio ultimo album? Questa è davvero bella, ma è vera. Mi è dispiaciuto sentire domenica allo stadio i fischi per Spalletti, perché è un uomo che nel periodo in cui è stato a Napoli ha dato tutto sè stesso, credo che sia l'unico allenatore che si sia tatuato sulla pelle un simbolo che riguarda la nostra città e ci ha fatto vincere uno scudetto splendido. Per me non andava accolto così.

Certo, ha detto che non avrebbe allenato mai nessuna altra squadra di club… ma quanti di noi hanno detto ‘mai’ e poi… Diceva il grande Lucio Dalla che solo gli stupidi non cambiano mai opinione. Ora comunque abbiamo Conte che è il grande direttore d'orchestra di questa squadra meravigliosa. Credo che il Napoli vince perché Conte è stato bravo a far capire ai ragazzi che serve sempre la ‘fame’ per vincere. Perché per me un giocatore o è sempre bravo o non è mai bravo. Quindi non è che una volta gioca bene, una volta gioca male. Secondo me è proprio una questione di testa. Hoilund? Ha segnato una doppietta alla Juve, è entrato nel cuore dei napoletani. Ormai non si chiama Hojlund, ma per noi è “’o ì llan’… "