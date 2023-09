Gigi Riva esalta Spalletti: "Che impresa con Napoli, l'uomo giusto per l'Italia"

Gigi Riva e il nuovo ciclo della Nazionale con Luciano Spalletti come commissario tecnico e Gianluigi Buffon come capo delegazione

© foto di Alberto Fornasari

Gigi Riva e il nuovo ciclo della Nazionale con Luciano Spalletti come commissario tecnico e Gianluigi Buffon come capo delegazione. Oltre alle parole sull'ormai ex portiere, Riva s'è soffermato anche sul nuovo ct ai taccuini della 'Gazzetta dello Sport': "Chiuderei il discorso Mancini. Ormai è andato e non se ne parla più. In questo momento conta soltanto il bene della squadra, dell’Italia a cui sono sempre legato. Spalletti non l’ho mai conosciuto di persona. Ma mi ha sempre fatto una bellissima impressione. Ha fatto benissimo con il Napoli vincendo lo scudetto e lo apprezzo in tutti i modi, come allenatore e come persona. Gli auguro il meglio. Penso sia davvero l’uomo giusto per guidare la squadra, ancora di più in un momento come questo".

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "Adesso la cosa fondamentale è fare bene con la Macedonia. Ma io sono fiducioso. Penso proprio che ce la faremo"