Giletti: "Inchiesta Inter? Temo che chi ha il potere sa già tutto e lo tiene sotto banco..."

Oggi su CRC nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il noto conduttore Massimo Giletti. Di seguito le sue parole: "Purtroppo non ho ricevuto delle risposte decisive da parte del mio indiziato. Stiamo stringendo una tenaglia intorno ad una persona ed è faticosa da stringere. Io spero di riuscire a stringerla al più presto, se non arriviamo a questa sera, la rinviamo alla prossima settimana. Noi, però, non moriamo per questa storia che è inquietante.

Il Napoli è in corsa con lo scudetto con l'Inter quindi è chiaro che qualsiasi cosa vada contro i nerazzurri sia accolta in maniera positiva dal popolo partenopeo. Io temo che chi ha il potere queste cose le sappia e le tenga sotto banco. Noi le tireremo fuori e ci faremo un bel po’ di domande. Voglio vedere da un punto di vista d'immagine cosa risponderanno.

Non intendo mollare. Una delle carte importanti l’ho già buttata lunedì sera quando abbiamo fatto vedere il video di Zanetti, vicepresidente dell’Inter, che saluta Rosaria a Milano e gli dice: “Vienimi a trovare”.

Chi è Rosaria? Quel video è stato molto difficile da avere e fa parte dell'Inchiesta. Racconta che quando Zanetti va all’interrogatorio e dice che l’ha vista solo una volta per strada mentre era seduto in macchina poiché gli avevano detto che Bellocco era uscito dal carcere quindi è stato un incontro fugace. Secondo me, vuol dire che c’era qualcosa in più, altrimenti uno non manda una cosa così banale ad una persona che ha visto o incrociato una volta nella vita, soprattutto conoscendo i personaggi famosi che sono restii a fare filmati a causa del tempo e delle tante richieste che ricevono.

Questo video fa discutere. Nessuno poteva immaginare che riuscissimo a trovare un documento così delicato poiché è stato preso da una storia su Instagram di Antonio Bellocco. Questo video indica un rapporto più in là della semplice conoscenza. Non è un reato mandare un video ma quello che viene mostrato al suo interno vuol dire che Zanetti non lo ha visto una sola volta Bellocco nella sua vita. Quello a cui stiamo lavorando è inquietante.

Tracollo Juventus? Io credo che sia questione solo di tempo ma sono sicuro che John Elkann venderà la Juventus. Non credo che resisterà alle tentazioni. Ritorno Agnelli? I fondi nascondono mille persone, puoi venderla ad un fondo che è legato a qualcuno. La Juventus ha bisogno di tornare ad una dirigenza in termini di società, presidenti e amministratori delegati, che abbia conoscenza del calcio, quindi che abbia uomini di calcio al suo interno.

Il calcio è come la televisione, sono dei settori dove devi conoscere bene le dinamiche normali, oltre a quelle aziendali. Il primo tassello che deve fare la Juventus è a livello societario poiché deve avere un volto da leader. Le squadre forti hanno anche dirigenze padronali come quella del Napoli che ha un Presidente tosto e duro ma che sa il fatto suo.

De Laurentiis ha fatto un miracolo al Napoli. Mi stupisce che ogni volta che vengo a Napoli io devo difenderlo. Non ha un buon carattere, forse è anche arrogante ma se vediamo dov’è il Napoli negli ultimi anni, al di là del passaggio a vuoto dell’ultimo anno, possiamo dire che ha fatto qualcosa di straordinario".