Gillet rassicura su Mertens: "Sta benissimo a Napoli, la gente lo adora"

Ai microfoni di TMW è intervenuto l'ex portiere del Bari Jean Francois Gillet, portiere belga ora allo Standard Liegi: "Mertens? Sta benissimo a Napoli, è vicino a nuovi record. La gente lo adora e quella col Napoli è una bellissima storia".

BARI - "Adesso non so se riprenderà il campionato e cosa succederà per le promozioni. E' la miglior seconda dei tre gironi e merita il salto di categoria. Non mi aspettavo una Reggina così forte. Sono grandi piazze che devono stare in categorie superiori. E il Bari di diritto deve stare in A".

MIGLIORI CON CUI HAI GIOCATO - "Cassano il più grande talento, per forza naturale, protezione della palla. Non dimentico Diamanti, Cerci, Immobile, Bonucci, Ranocchia. Per non parlare della Nazionale. Mertens, Hazard"

RIPRESA SERIE A - "Giocare d'estate con una temperatura vicina ai 40 gradi non è per niente facile. E per tornare al top serviranno 3-4 settimane. Comunque ora è chiaro che bisogna cercare di uscire da questa situazione e pensare alla salute della gente. Qui ad esempio fino al 31 agosto non ci saranno manifestazioni con il pubblico"