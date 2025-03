Giordano: "Conte ha virato sul 3-5-2 per un solo motivo"

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Antonio Giordano, è intervenuto a Radio Marte: “Il Napoli è secondo in classifica e non va dimenticato, come non è da dimenticare che non vince da cinque gare. Prendo il buono della gara di sabato contro l’Inter, perchè passare da un a forma di depressione acuta di Como, a causa della prestazione della ripresa, all’incoraggiante prova offerta con l’Inter è stata una montagna che è stata scalata nel modo giusto, giocando una grande partita, nonostante una situazione emergenziale.

Conte ha virato sul 3-5-2 perchè non aveva esterni. Ora che sono tornati, e mi riferisco a Olivera e Spinazzola, la squadra ha trovato nuovi equilibri e anche una capacità di essere camaleontica anche nel corso di una stessa gara. E infine c’è Raspadori che è meglio se gioca vicino a Lukaku. Gilmour e Lobotka insieme dovrebbero giocare di nuovo domenica, anche perchè i due sanno scambiarsi posizione, da mezz’ala a regista e viceversa, senza difficoltà e sanno anche giocare in coppia, nei due di centrocampo. Mi piacciono molto entrambi”.