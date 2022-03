Giordano: "L'Udinese ha forza e carattere, può mettere in difficoltà il Napoli"

"L'Udinese mi sembra nettamente superiore alle squadre che lottano per la salvezza".

Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli e attuale opinionista Rai, ha parlato al Messaggero Veneto della sfida di sabato al Maradona: "L'Udinese mi sembra nettamente superiore alle squadre che lottano per la salvezza e andrà a giocarsi una partita che il pronostico le preclude, ma che invece credo sarà bella, aperta e spettacolare, specie se prenderà la piega che non piace al Napoli. La premessa è che faccio davvero fatica a trovare dei punti deboli al Napoli, ma c'è ne è uno a cui prestare attenzione ed è quello del primo gol, perché se il Napoli non la sblocca presto tende a sfilacciarsi un po', ad allungarsi tra i reparti, mentre se invece passa in vantaggio può fare quello che vuole. I bianconeri visti di recente hanno forza e passo, hanno messo in difficoltà la Roma e hanno gli uomini per approfittare degli spazi in campo lungo, su tutti Pereyra, il giocatore con più classe, il faro. Col suo rientro si è visto il gioco ritmato dai suoi tempi e se dovessi scegliere un giocatore dell'Udinese prenderei lui, senza dubbio".

Su Beto: "Mi è piaciuto molto nel girone di andata e l'impegno non gli manca mai, ma si sta perdendo. Credo che debba trovare altri modi per arrivare al tiro. E poi in Italia se non ti conoscono per uno o due mesi è un conto, ma poi ti prendono le misure. Ecco, è molto forte di testa e quindi potrebbe essere quella la soluzione per ritrovare il gol. Per certi versi è simile a Osimhen"...