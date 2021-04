Giordano lancia Osimhen: "Capirà la Serie A come Lozano e non si parlerà più dei 50mln"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante azzurro Bruno Giordano ha parlato di Victor Osimhen: "50mln? Non so se il nigeriano vale così tanto: so che Haaland al Borussia è costato meno e allora è logico che la piazza si interroghi viste le aspettative accese intorno a Victor, che ha solo 22 anni. Ha caratteristiche diverse dagli altri attaccanti e la sua crescita è stata frenata da tutti gli infortuni che ha avuto. È molto veloce, colpisce bene di testa e sa dare profondità alla squadra. Sono convinto che già in questo finale di campionato saprà fare cose buone. Così parliamo del giocatore e non più di valutazioni di mercato. Il paragone possibile è con Lozano, arrivato a Napoli nel 2019 già con un certo curriculum e che ha trovato difficoltà iniziali. Osimhen anche attraverso il messicano può capire meglio cosa significhi giocare in Italia".