Giordano: "Napoli-Atalanta sarà gara spettacolare e ricca di gol, sono entrambe imbattibili"

Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a TMW Radio parlando della partita di sabato del San Paolo: "Sarà una sfida spettacolare e piena di gol. E' da tripla, entrambe sono molto offensive. L'Atalanta è quasi imbattibile, così come il Napoli. Punti deboli per entrambe ne vedo pochi".