Giordano: "Se il Napoli fa questo colpo a centrocampo cambierebbe i valori"

vedi letture

La storica firma del Corriere dello Sport, Antonio Giordano, è intervenuta a Radio Marte

La storica firma del Corriere dello Sport, Antonio Giordano, è intervenuta a Radio Marte: “Non lo so se il Napoli interverrà sulla fascia destra, può d'arsi, soprattutto se Di Lorenzo farà il “braccetto difensivo” ti servirà. Se giochi a due in mezzo al campo devi cambiare le caratteristiche e quindi potrebbe servirti il vice Lobotka. Un altro centrale forte ti serve anche se Cajuste potrebbe riuscire più o meno ad assecondare, per lo meno in una fase dello sviluppo del gioco, certe caratteristiche.

Se il Napoli prendesse uno come Emre Can o lo stesso calciatore turco cambierebbero, e nettamente, i valori. Come mezz'ala propositiva uno che mi piace moltissimo è Arda Guler così come non mi dispiacerebbe Olmo. In ogni caso una mezz'ala propositiva ci vorrebbe. Non mi meraviglia che si siano visti 16 uomini dello staff in campo, escluso Oriali, perché questo è il nuovo calcio”