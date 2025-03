Giordano si sbilancia: "Lo Scudetto lo vincerà il Napoli, lo dico per due motivi..."

Antonio Giordano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ai microfoni di Canale 8 nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì' ha commentato la corsa al titolo in Serie A: "Io mi sbilancio, il campionato lo vince il Napoli. È una considerazione fondata su una serie di principi, non la dico per far rumore o per il gusto di dire le cose. La favorita è l’Inter, l’Atalanta è la più bella ma per vince il Napoli.

Gli elementi sono emersi nelle ultime due settimane, cioè dalla partita con l’Inter a quella con la Fiorentina. La squadra ha trovato una completa definizione tattica, e di un allenatore che sperimentando nel corso della settimana è stato capace di riscontrare all’interno dell’organico - pur con le carenze del momento - Lukaku con Raspadori, McTominay largo a sinistra… Soprattutto un Gilmour che così ti fa innamorare”.