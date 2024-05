Giornalista di Sky che tifa Roma? Modugno replica col sorriso ad ADL: "Lo fa con tutti, mancavo solo io"

Francesco Modugno, giornalista Sky, è stato il destinatario dell'infelice battuta di Aurelio De Laurentiis

Francesco Modugno, giornalista Sky, è stato il destinatario dell'infelice battuta di Aurelio De Laurentiis di ieri circa "il giornalista napoletano di Sky che tifa Roma". All'indomani dell'incontro coi media il collega ha commentato la conferenza e pure il pensiero che il presidente ha rivolto a lui nel corso della trasmissione 'Forza Napoli Sempre', in onda su Radio Marte:

“Della conferenza di ieri - ha detto il giornalista Sky a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre - mi è piaciuta una visione razionale. A cominciare dalla questione stadio, la necessità di costruire un centro sportivo ma anche la razionalità del presidente, che vuole un Napoli fortissimo, ed è legittimo, ma ci vorrà tempo. Presidente anche molto lucido che ha ammesso che tutti i giocatori sono cedibili, anche quelli che vorresti trattenere o quelli che nella visione sarebbero e sono un ponte verso il futuro. Poi c'è il mercato con le sue dinamiche. Insomma bisogna ricominciare. Cosa non mi è piaciuto, i fantasmi del passato, Giuntoli, Spalletti. Io penso che la storia non si riscriva. Penso che a De Laurentiis, per questi 20 anni, vadano riconosciuti straordinari meriti aziendali e calcistici.

Sul “pensiero” che ieri mi ha dedicato De Laurentiis ho pensato che in questi 20 anni, forse, mancavo solo io e quindi l'ho presa col sorriso. All'inizio sono rimasto spiazzato, poi mi è venuto in mente la mia prima volta al San Paolo con mio padre, 1982, Napoli-Genoa – quella famigerata del 2-2 con Castellini che mise la palla in angolo ed il gol di Faccenda – la nascita del gemellaggio. E mi è venuto un po' di sorriso amaro. Ma poi credo che alla gente interessi molto di più la serietà, il rigore, la professionalità con le quali faccio questo mestiere, spero mettendoci anche un po' di qualità”.