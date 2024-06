Giubilato: "Tra Kvara e il Napoli è successo qualcosa, l'ha fatto capire il giocatore"

Nel corso della trasmissione ‘Bordocampo – I Tempo’, in onda sulle frequenze di Radio Capri è intervenuto David Giubilato, ex calciatore: “Il mercato del Napoli deve essere funzionale all’allenatore poiché Conte chiede tanto ai giocatori, Lukaku lo sa già ed è avvantaggiato. Tutti gli altri nomi fatti devono essere predisposti al sacrificio non solo fisico ma anche mentale. Credo che per quanto riguarda Osimhen, sia già stato pianificato il progetto, bisogna solo aspettare chi offre di più.”

Su Kvara: “Il PSG ha già stanziato i soldi per Kvara, se domani o adesso il Napoli dovesse decidere di venderlo, ci sarebbe già l’acquirente e ci sarebbero già i soldi. Da quello che ho letto l’ingaggio che offrirebbe il presidente è molto distante da quello del club parigino. Napoli ha dato tanto a Kvara e dalle dichiarazioni fatte si evince che sia successo qualcosa tre club e giocatore, è un peccato perché si tratta di un fenomeno.”