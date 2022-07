Giuntoli ai tifosi: “Sempre competitivi, ADL merita fiducia: 9 Champions in 14 anni!”

Questa una delle domande a cui ha risposto il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli

I tifosi aspettano parole dalla società: cosa si sente di dire in questo periodo complicato? Questa una delle domande a cui ha risposto il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli: "Mah, un periodo complicato, direi un periodo di rinnovamento. Il tifoso deve avere fiducia in una società che negli ultimi quattordici anni ha fatto nove anni di Champions League. La famiglia De Laurentiis ha credito per essere applaudita".

Quando veniamo da annate difficili, come quella post-Covid, come le famiglie dobbiamo rimettere a posto tante cose. Lo stiamo facendo, cercando di migliorare la parte tecnica, senza toccarla molto. Cerchiamo di prendere calciatori di gran valore che un giorno faranno le fortune del Napoli. Ci vorrà ovviamente un po' di tempo. Io proverò sempre a fare il massimo, a combattere per l'azienda, per il bene del club, per il bene dei tifosi".

Come parte questo nuovo ciclo? Con che prospettive?

"E' l'ottavo anno che ci sono e si parla da tempo di cicli nuovi. Ci sono stati, ci sono stati rinnovamenti forti, ma la squadra è rimasta sempre ad ottimi livelli. Per cui non siamo preoccupati, siamo fiduciosi".