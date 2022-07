Giuntoli chiarisce su KK: “Ci aveva già detto di voler partire, ma ci abbiamo provato per 2 mesi!”

Nel corso della conferenza stampa di casa Napoli, Cristiano Giuntoli, ds azzurro, ha parlato anche dell'addio di Kalidou Koulibaly:

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa di casa Napoli, Cristiano Giuntoli, ds azzurro, ha parlato anche dell'addio di Kalidou Koulibaly: "Per noi era incedibile. Vi dissi anche che siamo stati 1-2 mesi a parlarci tutti i giorni, provando in tutti i modi a convincerlo. Gli abbiamo fatto un'offerta altissima per i tempi nostri. Noi vogliamo tornare ad essere una società virtuosa, che per la città deve essere un orgoglio perché è segno di grande progetto e di longevità. Volevamo in tutti i modi trattenerlo. L'altra volta vi dissi che aveva preso tempo, ma ho fatto un'omissione: ci aveva già detto che non voleva rimanere, ma io ho provato fino alla fine a difenderlo, a coccolarlo, ci abbiamo provato fino alla fine a trattenerlo ma non è stato possibile. Siamo dispiaciuti, ma il Napoli andrà avanti, abbiamo una squadra forte, di giovani molto bravi, e siamo fiduciosi per il futuro".

L'offerta per Koulibaly è arrivata forte in ritardo?

"No. Ci abbiamo parlato due mesi di fila per provare a convincerlo in tutti i modi, gli abbiamo prospettato anche un futuro da dirigente, ma non è stato possibile. L'altra volta vi ho detto che lui ci stava pensando, invece aveva già deciso di non restare".